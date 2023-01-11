عروس تُثير الجدل... طلبت من الضيوف دفع ثمن وجباتهم في حفل زفافها!

كشفت عروس أنها تفكر في مطالبة ضيوف حفل زفافها بدفع ثمن وجباتهم بدلاً من شراء هدية، مما أثار الجدل حول أفكار توفير المال "الصحيحة والخاطئة".



وانتقد العديد من الأشخاص العروس بسبب هذه الفكرة، لكن اعتقد البعض أنها ذكية وموفرة. (فوشيا)