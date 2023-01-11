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إلقاء القبض على مدير مدرسة... ما القصة؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 15:36
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قام مدير إحدى المدارس في مدينة أرضروم التركية بالسفر إلى مدينة إسطنبول بهدف قضاء إجازة في أوائل كانون الأول الماضي، حيث ألقي القبض عليه بعد قيامه بتصوير عدد من الفتات سرا خلال مشيهن في شوارع المدينة.
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والتقط الرجل أكثر من 100 صورة لفتيات بطريقة غير لائقة، وقام بجمع الصور في أرشيف منفصل على هاتفه.

وبحسب صحيفة "الصباح" التركية، فقد التقط الرجل الصور لنساء يسرن في شوارع اسطنبول المزدحمة والحدائق وينزلن في مترو الأنفاق.
ولاحظ أحد المارة المصور غير المحظوظ وأبلغ الشرطة على الفور، حيث اعترف بذنبه وأحيل إلى المحكمة بتهمة "الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية". (سبوتنيك)
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