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برجك اليوم

Lebanon 24
11-01-2023 | 23:00
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الحمل
شخصيتك المتكبّرة تزعج الزملاء في العمل وتجعلهم يبتعدون عنك، فبادر فوراً إلى التواضع
الثور
الأمور المهنية وأعمال التنسيق أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا يعدّ مكسباً لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك
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الجوزاء
تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق القلق
السرطان
الثقة والالتزام مطلوبان اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد يفتحان أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها
الأسد
لا تلعب بالنار أيها الأسد المتمرد والناقم على كل شيء، لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فقط، بل ستشعل أعصابك واستقرارك
العذراء
الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مجالك المهني
الميزان
اقتنع بما كتب لك، والعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور
العقرب
تقدم على طرح أفكار جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين وتحقّق هدفاً لتبرهن للآخرين أنك صاحب إرادة صلبة جداً
القوس
من يتمتع بكفاءتك يجب ألا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل
الجدي
الحماسة الزائدة في العمل تؤدّي إلى ارتكاب بعض الهفوات، فكن حذراً في اندفاعك
الدلو
أصبحت الأمور أكثر دقة ومرونة، وهذا مكسب لك ونقطة ناجحة تسجل لمصلحتك
الحوت
عليك أن تتنبّه لتصرفاتك المزعجة نوعاً ما، وخصوصاً أن خسارة أي زميل قد لا تعوّض سريعاً
 
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