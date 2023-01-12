ممرض يخدر المريضات ويعتدي عليهن جنسياً.. هذا ما حلّ به (صور)

كشف مسؤولون في مستشفى والشرطة الأميركية ان الممرض الممارس الذي توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في مستشفى خاص بولاية أيوا، اعتدى جنسيا على ما لا يقل عن 9 مريضات بعد تخديرهن.

وذكرت صحيفة "أوتوموا كوريير" أن الاعتداءات التي وقعت في مركز أوتوموا الصحي الإقليمي، تم اكتشافها خلال التحقيقات في وفاة ديفين مايكل كاراتشيو (27 عاما) من سنترفيل، والذي كان يعمل في المستشفى.

وقالت الشرطة إن تقرير الصفة التشريحية للجثة خلص إلى أن كاراتشيو توفي بسبب جرعة زائدة عرضية في المستشفى في الخامس عشر من تشرين الأول 2022.

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وخلال تحقيقات منفصلة في وفاته، عثرت الشرطة والمستشفى على تسجيلات مصورة وصور على هاتف كاراتشيو الخلوي الشخصي، أظهرت أنه كان يعتدي جنسيا على المرضى بين عامي 2021 و 2022، وفق ما قالت شرطة أوتوموا وناطقة باسم المستشفى في بيان صدر الثلاثاء.

وقال جيسون بيل وهو ليفتنانت في شرطة أوتوموا، إنه تم التعرف على 5 من الضحايا التسعة ويسعى المحققون للتعرف على هويات الأخريات.

ووقعت الاعتداءات أثناء تخدير المرضى أو فقدانهم للوعي، والشرطة تعتقد أن كاراتشيو كان يتصرف بمفرده. (سكاي نيوز)