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القبض على حمامة.. والتهمة "تهريب مخدرات" إليكم القصة

Lebanon 24
12-01-2023 | 14:00
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ذكرت السلطات الكندية أنه تم القبض على حمامة تحمل كيسا مليئا بالمخدرات في ساحة أحد السجون.

 

وقال جون راندل، الرئيس الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ لاتحاد ضباط الإصلاحيات الكندية، إنه تم القبض على الحمامة في ساحة معهد باسيفيك الإصلاحي في كولومبيا البريطانية يوم 29 كانون الأول، مشيرا إلى أن حقيبة ظهر قماشية كانت مربوطة بالحمامة تحتوي على "ميثامفيتامين".

 

ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة، كان ضباط السجن يبحثون عن طائرات بدون طيار تحمل مخدرات ومواد مهربة أخرى، "لكنني كضابط إصلاحيات أسمع للمرة الأولى منذ 13 عاما عن استخدام طائر".

 

وأضاف: "استخدام الحمام أثار صعوبات في التحقيق مقارنة بالطائرات بدون طيار، لأن دقة الطائرة بدون طيار جعلت من السهل تحديد المتلقي المقصود للبضائع المهربة"، معتبرا أن "ابداع المجرمين في تهريب المخدرات ينبغي أن يشكل مصدر قلق للجميع".

 

وأكد دافيندر أوجلا، مساعد مأمور في معهد باسيفيك، وجود "اعتراض حديث لمواد مهربة" في المنشأة وأن الأمر قيد التحقيق. (روسيا اليوم)

 

 

 

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