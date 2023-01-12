ممنوع إطلاق هذه الأسماء على أطفالكم!

أصدرت وزارة الداخلية في نيوزيلندا قائمة بالأسماء التي حظر على المواطنين تسميتها خلال العام الماضي 2022.



ومن بين الأسماء الأكثر رفضا: king ملك، saint قديس، royal ملكي، Messiah المسيح، prince وprincess أمير أو أميرة، Sovereign السيادة، Sire مولى. ومن الأسماء الأخرى: دوق Duke، جنرال General، عدالة Justice، ملكة Queen. (روسيا اليوم)

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