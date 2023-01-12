المخدرات فعلت فعلها... لهذا السبب هاجم الأمير هاري أفراد أسرته

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قال خبراء لصحيفة "ديلي ميل" إن هجوم الأمير هاري الحاد على العائلة المالكة ربما يكون مدفوعا بـ "دورات" مخدرة قوية.فخلال العديد من المقابلات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ادعى دوق ساسكس، 38 عاما، أنه عالج نفسه بمخدرات قوية وغير قانونية مثل آياهواسكا والفطر السحري للتغلب على فقدان والدته، الأميرة ديانا. والأدوية غير قانونية في معظم الولايات الأمريكية والمملكة المتحدة، لكن الأبحاث المتزايدة تشير إلى أن لها قيمة علاجية في إدارة الصدمات والإدمان ومشاكل الصحة العقلية من خلال تقليل الموانع والسماح للمرضى بالانفتاح بشكل كامل.وقال الدكتور ماثيو جونسون، الطبيب النفسي في مركز جونز هوبكنز لأبحاث المخدر والوعي: "الانفتاح يبدو جيدا، ولكن يمكن أن يكون هناك الكثير من الانفتاح، يمكن أن يسبب مراحل من الهوس".وقال الدكتور جونسون إنه إذا كانت هناك مشكلات أساسية داخل أسرة المريض، فغالبا ما تسمح الأدوية للمستخدمين بأن يصبحوا على استعداد للتسامح ورؤية الأشياء من منظور مختلف. وقال: "لكن بعض الناس يسلكون الاتجاه الخاطئ معها" ويثيرون استياء أكبر تجاه أحبائهم.وأضاف جونسون أن الأدوية تمنح الناس منظورا جديدا للحياة، لكنها أيضا تجعل من يأخذها عرضة لتأثير الآخرين.وكان قد ابتعد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بشكل مثير للجدل عن العائلة المالكة في أوائل عام 2020 في انفصال مرير أطلق عليه اسم Megxit.وألمحا منذ ذلك الحين إلى العنصرية وسوء المعاملة ضدهما من قبل العائلة المالكة في عدة مقابلات تلفزيونية رفيعة المستوى وفي فيلم وثائقي على "نتفلكس".وفي مقابلة 60 دقيقة، بثت يوم الأحد، كشف الأمير هاري أنه جرب العلاج بالمخدر قبل سبع سنوات حيث لا يزال يكافح بسبب الحزن على وفاة والدته في عام 1997.ويقول إنه استخدم أدوية هلوسة تحت إشراف معالج.وقالت الدكتورة راشيل يهودا، مديرة مركز Mount Sinai للعلاج النفسي المخدر وأبحاث الصدمات: "الفكرة هي أن تضع نفسك في نوع مختلف عن حالتك يكون مفيدا للبصيرة".يُعتقد أن التحدث من خلال الصدمات والعواطف تحت تأثير مادة الهلوسة يسمح للناس بالانفتاح أكثر من المعتاد ومواجهة مخاوفهم وجها لوجه.وبينما وافق الدكتور جونسون على أن العلاج مفيد، إلا أنه يقول إنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون له تأثير معاكس.وقال: "ترى بعض الأشياء المضحكة، بعض الناس يسلكون الاتجاه الخاطئ مع العلاج".ومن المرجح أن يفهم الشخص الذي أصبح عقله مفتوحا رأي الآخرين ويأخذه في الاعتبار. لكن كونه منفتحا للغاية يتركه عرضة للخطر.وحتى مع وجود معالج رائع ووضع مثالي، قال الدكتور جونسون إن الشخص الذي يستخدم هذه العقاقير لا تزال وجهة نظره عرضة للتشوه.وقال إنه سمع عن حالات تم فيها غسل دماغ المرضى بشكل فعال باستخدام العلاج المخدر.لكن الدكتور جونسون شهد العديد من الحالات الإيجابية في التجارب السريرية. في بعض الأحيان، سيفهم الشخص أخيرا أحد أفراد أسرته، وحتى يكسر القطيعة ليعيد الاتصال.ويعد الفطر السحري، أو أي فطر يحتوي على السيلوسيبين، غير قانوني في معظم الولايات الأمريكية ولكن تم إلغاء تجريمه بالكامل في ولاية أوريغون وجزئيا في كولورادو، عندما يستعمل تحت إشراف طبي.ويُعتقد أن Psilocybin يساعد في مكافحة الاكتئاب عن طريق تحفيز مستقبل في الدماغ يسمى 5-HT2A - بطريقة غير معتادة.وقال الباحثون إن هذا يؤدي إلى حالة إكلينيكية "أفضل وصف لها هو أنها حلم يقظة" يمكن للمستخدمين تذكره بعد ذلك.كما أنه يطلق موجة من الدوبامين - الذي يشارك في تنظيم الحالة المزاجية - وناقل عصبي يسمى الغلوتامات.ووفقا للعلماء، فإن هذا يضع الدماغ في حالة أكثر مرونة، ما يؤدي إلى "فتح نافذة علاجية".ويمكن أن يؤدي هذا إلى تغييرات إيجابية في ذهن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج.(ديلي ميل)