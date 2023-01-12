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الحمليوم جديد فيه إلتزامات كثيرة و مرهقة ابتداءً من الصباح كذلك مهام وأعمال روتينيّة وإنجازها يتطلّب منك بذل جهد فوق طاقتك وتركيز عاليالثورسيحالفك الحظّ بكلّ تفاصيل يومك.. تحب أن تستمتع بوقتك وتنسى كل تعبك وهمومك.. اجتماعيّ محبوب ..تقضي أوقات سعيدة مع الأصدقاء والأحبة ..قد يطلب أحدهم مساعدة منك.. كما بإمكانك الإتكال على حظك بتحقيق مكاسب.الجوزاءأمامك يوم لابأس به من حيث الحظّ.. و قد يكون شعورك بالأنا عالي ..تفكيرك مشغول بأن تحقق نوع من الأمان الماديّ وغير ذلك لاشيء يجعلك مهموماً ..هناك بعض المسؤوليات بالعمل والمنزل وغيرهم ..كما تشغلك أمور عائليّة تخصّ محيطك الأسري أو أحد الوالدين أو تهتمّ بوضع مرتبط بأحد الأفراد من العائلة .السرطانتبدو سعيداً بيومك محظوظاً ومحبوباً ..ثقتك بنفسك عالية تتقرب من الجميع فتبدي دبلوماسيّة بالتعامل واستعداداً للتعاون ومساعدة من حولك ..تتلقى اتصالات مفرحة و بالنسبة لوضعك المالي يكون أفضل بالفترة القادمة وخاصة بالسيولة مع تواجد تطورات فلكيّة إيجابيّة جداً ..تقوم خلال اليوم بتنقلات كثيرة.الأسدأمورك تستقرّ أكثر في هذا اليوم يساعدك موقع القمر بأمور ماديّة كذلك زاوية الشمس تسديس نبتون تعطيك فترة مهمّة جداً عاطفياً ومهنيّاً.. ستنشغل خلال النهار بأعمال كثيرة لكنك راضٍ مرتاح ..فقط لاتبالغ بنفقاتك لحدّ الإسراف ماليّاً.العذراءالقمر يستمرّ عندك و يعطيك ارتياحاً شخصيّاً فتبدو مفعماً بالتفاؤل وتشعر بالصفاء والهدوء النفسيّ ..جاذبيتك قويّه وتتميّز بثقة كبيرة بالنفس ..قادر أن تفي بوعودك كما تحقق مكاسباً جيّدة ..سمة نبتون المواجهة تجعلك تهتمّ بنواحي فنيّة وتسرح بخيالك بعيداً عن الواقع .الميزانحظّك بشكل عام أفضل من اليوم السابق إذ تتحسّن حالتك النفسية والعاطفية مع سمة بين الشمس و نبتون لديك ..حاول أن لاتبالغ بعنادك أو تتشبث كثيراً برأيك فتبدو غير محبوب وقد يكون لديك عروضاً جيّدة تحتاج تيقظاً منك لذا من الأفضل أن تعززّ واقعيتك ومرونتك .العقربيومك هذا أكثر من جيّد يحالفك فيه الحظ كأن تجد فرص ماديّة ومكاسب لصالحك تأتيك بوقت مناسب ..تتلقى مساعدة ودعم من صديق تثق به كما تلبي دعوة اجتماعيّة ..تجد نفسك أكثر تحررّ وتتشارك الأفكار مع غيرك ..قد تميل للسهر وأفكارك بنّاءة تنظر للقادم الأجمل .القوسيوم جيّد من نواحي معيّنة ..ستكون الأجواء مناسبة لأمور العمل و ماديّاً تتحسن أوضاعك وتعرف كيف تقتصد بالجانب الماليّ.. بإمكانك أن تخطط لشيء مربح.. خلال فترة المعاكسات صباحاً عليك أن تنتبه للصحّة ومن جانب آخر لا تدقق على التفاصيل والكلام الذي يطالك وأجّل تنقلاتك .الجدييوم مريح ومبشّر فحين وجود القمر بالعذراء تصبح السمة تجاه بلوتو تثليث ممتاز إيجابيّ ..الظروف لصالحك و فيها تجديد أو سفر و بما يخصّ أمور الدراسة والعمل وتتلقى أخبار مفرحة ..قادر أن تستغلّ الفرص الماديّة والفلك يعطيك وضع جديد أكثر ثباتاً.الدلوخلال النهار يكون وضعك غير مستقرّ لحدّ ما وتلازمك الهموم والقلق يسيطر عليك كما تفكيرك سلبيّاً أو تشعر أنّه لا أحد يفهمك ضمن وسطك ومحيطك ..ربما تنقصك بعض الدبلوماسيّة بتعاملك لذا حاول أن تبدو مرناً وإذا لم تستطع ذلك أنصحك تأجيل أي أمر مهمّ يحتاج تفكير مرن .الحوتالوضع بهذا اليوم لابأس به.. ربما يصيبك بعض التشاؤم وشعورك واضح مكشوف للآخرين ولاتحسّ براحة نفسية ..خلال النهار انتبه لصحتك وخاصّة آلام المعدة ..قد تتواجه مع أحدهم و يحدث خلاف انت تتأثّر بمقابلة نبتون للقمر لذلك أنصحك أن تتهرّب من أي مواجهة وانتبه لمؤامرات مخفية.. الأمر الإيجابي هي الحظوظ بأمور العاطفة خاصّة والمهنيّة .