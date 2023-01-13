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اغتصب 9 سيدات تحت تأثير المخدر... اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
13-01-2023 | 05:00
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اكتشفت الشرطة بولاية أيوا الأميركية أن الممرض الممارس الذي توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في مستشفى خاص، اعتدى جنسيا على ما لا يقل عن تسع مريضات بعد تخديرهن.

وذكرت صحيفة "أوتوموا كوريير"، الأربعاء، أن الاعتداءات التي وقعت في مركز أوتوموا الصحي الإقليمي، تم اكتشافها خلال التحقيقات في وفاة ديفين مايكل كاراتشيو (27 عاما)، من سنترفيل، والذي كان يعمل في المستشفى.
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وخلال تحقيقات منفصلة في وفاته، عثرت الشرطة والمستشفى على تسجيلات مصورة وصور على هاتف كاراتشيو الخلوي الشخصي، أظهرت أنه كان يعتدي جنسيا على المرضى بين عامي 2021 و2022، حسب ما قالت شرطة أوتوموا وناطقة باسم المستشفى في بيان صدر، الثلاثاء.

وقال جيسون بيل، وهو ليفتنانت في شرطة أوتوموا، إنه تم التعرف على خمس من الضحايا التسع، ويسعى المحققون للتعرف على هويات الأخريات.

ووقعت الاعتداءات أثناء تخدير المرضى أو فقدانهم للوعي، والشرطة تعتقد أن كاراتشيو كان يتصرف بمفرده.

وقالت كارا كلوز، مديرة الموارد البشرية في المستشفى: "ليس من كلمات تصف مدى الصدمة والرعب اللذين نشعر بهما إزاء تصرفات كاراتشيو.. قلوبنا مع كل من تأثروا بتلك الأفعال الشنيعة". (العربية) 
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