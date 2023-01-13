سجن صيدلانيّة... تسببت بوفاة طفلتين بعد إعطائهما حقناً

قررت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، الحبس سنتين لصيدلانية ومساعدتها، وغلق الصيدلية، في قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان.





وجاء حبس المتهمين على خلفية اتهامهما بالتسبب في وفاة الطفلتين إثر تلقيهما حقنا تسببت في الوفاة، لعدم إجراء اختبار الحساسية لهما. (روسيا اليوم)

Advertisement