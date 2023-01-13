إنزال راكبين من طائرة... ما القصة؟

قرر قبطان طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية على متن رحلة من طهران إلى خرم آباد، إنزال راكبين بهدف تخفيف وزن حمولة الطائرة عند الإقلاع حفاظًا على السلامة.

وبقيت الطائرة والركاب لمدة ساعتين على المدرج، بعد أن أفاد قائد الطائرة بأن الحمولة ثقيلة وتجاوزت الوزن المعتاد، بأكثر من 150 كيلوغراما، ليطلب من راكبين مغادرة الطائرة.

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