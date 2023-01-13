إنزال راكبين من طائرة... ما القصة؟

قرر قبطان طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية على متن رحلة من طهران إلى خرم آباد، إنزال راكبين بهدف تخفيف وزن حمولة الطائرة عند الإقلاع حفاظًا على السلامة.
وبقيت الطائرة والركاب لمدة ساعتين على المدرج، بعد أن أفاد قائد الطائرة بأن الحمولة ثقيلة وتجاوزت الوزن المعتاد، بأكثر من 150 كيلوغراما، ليطلب من راكبين مغادرة الطائرة.
وأفاد بعض الركاب بأن 16 مقعدًا على متن الطائرة كانت فارغة بالفعل وغير مشغولة، حيث أكد أحد الأشخاص الذين غادروا الطائرة أنه كان في رحلة عمل غير عاجلة وأنه غادر طوعا.
وتابع قائلا: "لكن لدي أسئلة لإدارة المطار؛ بالنظر إلى جميع الظروف الجوية، لماذا تسمحون ببيع التذاكر؟ حقًا، بدلاً من إخراج راكبين من الرحلة، كان من المستحيل تقليل الحمولة في مقصورة الأمتعة وإرسالها على متن الطائرة التالية!". (سبوتنيك)