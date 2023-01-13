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الحكومة المصرية توجه رسالة لـ"إيلون ماسك".. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 12:17
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بعد تعليق الملياردير الشهير، إيلون ماسك، على الحضارة المصرية القديمة وإعجابه بها، جددت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، الدعوة له لزيارة مصر.
 
ودعت المشاط ماسك لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة، بالمتحف المصري الكبير.
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وشارك الملياردير إيلون ماسك شريط فيديو لمعبد دندرة بمدينة قنا، مبديا إعجابه بالمصريين القدماء وما قدموه من حضارة للعالم، وتفاعلت المشاط، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، مع انبهار رجل الأعمال العالمي الشهير بحضارة مصر القديمة.

وردت المشاط، على حسابها الخاص بـ"تويتر" على ماسك: "شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لتطلع على كثير من القصص التي لم تُرو بزيارة المتحف المصري الكبير، والذي يضم المجموعة الكاملة لآثار وكنوز الملك توت عنخ أمون، التي لم تُشاهَد من قبل، ستكون تجربة متفردة واستثنائية، مختتمة ردها بقولها: مصر ترحب بك". (روسيا اليوم) 
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