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برجك اليوم

Lebanon 24
13-01-2023 | 23:00
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الحمل
مواجهات صعبة في مجال العمل، لكنّ التاريخ الجيّد يساعدك لتتخطى كل المصاعب
الثور
 تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الأيام السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل
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الجوزاء
تحاول استعادة ثقة الآخرين فأنت تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على التفاوض والاقناع وتعالج مختلف الموضوعات وتقدّم أفضل البحوث
السرطان
يخف التألق المهني الذي تمنعت به، وتشتاق إلى زميل قديم أو تسترجع بعض الذكريات الحلوة وتفكر في معاودة اللقاء
الأسد
لا تتمسك بآرائك بل ناقشها مع الزملاء، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك تحمل مفاجآت كبيرة
العذراء
الظروف المؤاتية هذا اليوم تسعفك كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً
الميزان
إذا عملت بجهد كبير ستنال حقك من أرباب العمل، وهذا ما سيشعرك بارتياح نفسي وفكري كبير
العقرب
تحصل على مبتغاك بعد طول صبر وأناة، وتحصد ما زرعته، كن مستعداً للمزيد من المفاجآت السارّة، ووظف جهودك في سبيل مصلحتك
القوس
مشاريع كثيرة تنتظر التمويل المطلوب والموافقة عليها، فحاول أن تشرح اهميتها لعلك تجد آذاناً صاغية
الجدي
أجواء العمل الجيّدة حاجة ماسة اليوم لكي تتمكن من إنهاء المشاريع المطلوبة منك بجدارة ونجاح
الدلو
يزداد رصيدك من النجاح في مجالك المهني، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل
الحوت
تتعرض للخداع والاستغلال من أحد الزملاء، فكن حذراً واستدرك الأمرقبل فوات الأوان
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