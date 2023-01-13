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منوعات
طائرة تنسى ركابها... اليكم ما حصل
Lebanon 24
13-01-2023
|
23:00
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غادرت طائرة من مطار بنغالور الهندي متجهة إلى العاصمة نيودلهي دون أن تنتظر 55 راكبا كانوا على متن حافلة عند مدرج الطائرات.
وذكرت محطة "نيودلهي تي في" الإخبارية أن هناك نحو 55 راكبا تقطعت بهم السبل في الحافلة في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث غادرت طائرتهم من طراز "جي8 – 116" بسبب سوء التواصل بين الطاقم الأرضي وطاقم الطائرة.
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وكانت البطاقات الخاصة بصعود الركاب إلى الطائرة بحوزتهم، وكذلك بطاقات نقل أمتعتهم التي تم نقلها على متن رحلة الطيران الأصلية، بينما لم يغادر الركاب.
وطلبت هيئة تنظيم الطيران في الهند من شركة طيران محلية أن تقدم لها تقريرا بشأن كيفية نسيان الركاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم الشركة إن التحقيق جار بشأن الواقعة.
وصرح بأن هناك 53 راكبا تم نقلهم على رحلة طيران لاحقة، خاصة بشركة طيران مختلفة، في حين اختار اثنان من الركاب استرداد قيمة الرحلة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه تم استضافة الركاب على متن رحلة طيران أخرى إلى نيودلهي بعد مرور نحو 4 ساعات.( د ب أ)
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