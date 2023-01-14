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جريمة مروّعة... قطع رأس زوجته ومن ثمّ سرق من المتجر الذي تعمل فيه! (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2023 | 08:00
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اعترف غاريد ديكوس من ولاية تكساس الأميركية بقتل زوجته والتمثيل بجثتها، وذلك بعدما وثقت كاميرات المراقبة تواجده في مكان عمل المتوفاة، والعثور على أداة الجريمة.

وأُظهرت لقطات كاميرات المراقبة ديكوس، وهو يدخل إلى المتجر الذي تعمل فيه زوجته أنجي دياز، ومن ثم مغادرته المكان وهو يحتسي مشروبا كحوليا، تبين لاحقا أنه قام بسرقته.
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وعثرت الشرطة لاحقا على جثة الضحية التي فصلت رأسها عن بقية جسدها، في منزل الزوجين في منطقة ماغنوليا، شمال غربي هيوستن.

واعترف ديكوس بقتل زوجته التي لم يمض على زواجه منها سوى 4 شهور، بسكين كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. (سكاي نيوز)
 



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