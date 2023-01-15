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ولادةٌ في الجو بين بلدين.. شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:00
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ولدت طفلة خلال رحلة تابعة لشركة "خطوط أورال الجوية" في طريقها من موسكو إلى طاجيكستان، وذكل بحسب ما ذكر بيان نشرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وأوضح البيان أن الموقف حدث على متن رحلة قادمة من مطار جوكوفسكي بموسكو إلى مدينة خوجاند بشمال طاجيكستان، حيث أبلغت راكبة حامل الطاقم بعد ارتفاع الطائرة بأنها تشعر بألم في بطنها.
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وسألت كبيرة المضيفات الركاب إن كان بينهم أطباء. ولحسن الحظ، اتضح أنه كان هناك ما يشبه "مستشفى ولادة متكامل" على متن الطائرة، يضم طبيب حديثي الولادة، وقابلتين وحتى أخصائي أشعة. 

وأشار البيان إلى أن الموقف لم يستدع هبوطاً اضطرارياً، وأنجبت المرأة طفلة سليمة يبلغ طولها 46 سنتيمتراً ووزنها 2.6 كيلوغرام بعد ساعة من دخول مرحلة المخاض، وكانت سيارة إسعاف تنتظرهما في مطار الوصول.

وذكر البيان أن الأم وابنتها قد غادرتا المستشفى، وهما بخير.
 
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