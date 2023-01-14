الحمل:

تتصرّف بفجاجة وغضب وربما تعاني سوء تفاهم في المجال المهني مع بعض الزملاء الجدد.

الثور:

لا تحاول إقناع أحد بالانضمام إلى مشاريعك، ولا تظهر الانفعالات والمشاعر السلبية.

الجوزاء:

الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة من قبل أحد الزملاء الحسود من نجاحك الباهر، فتحاشاه.

السرطان:

يحذرك هذا اليوم من أي شبهة أو أي عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، وحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهني.

الأسد:

يخفّ الضغط ويعدك هذا اليوم بفرص أفضل لايجاد التسويات والحلول لبعض المشاكل الصغيرة لكن المزمنة.

العذراء:

سير جوبيتير وبلوتون معاً في طالع فلكي يجلب لك خطة عمل ذكية تخلد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية.

الميزان:

يخفّ الوهج السابق وتكثر الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقك، فتجد نفسك محاطاً بملفات ضخمة.

العقرب:

ربما تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء، وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام.

القوس:

انتقل كوكب مركور إلى برج الجدي، وهو في هذا البرج يركز على أمور مالية، ولكنه يتحدث عن بعض العراقيل والتعثرات.

الجدي:

يثير أحد الزملاء بعض الحساسيات، ويجعلك تواجه أوضاعاً دقيقة، فتحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات العالقة تحت وطأة الغضب.

الدلو:

تخفّ الاحتكاكات مع الزملاء، ويتركز البحث على أمور تتعلق باستثمارات تبقى محور اهتمامك.

الحوت:

يضيء هذا اليوم على مسألة مالية تنجزها، أو يتحدث عن فرصة مهنية مهمة جداً قد تتلقاها.