الحمل:
تتصرّف بفجاجة وغضب وربما تعاني سوء تفاهم في المجال المهني مع بعض الزملاء الجدد.
الثور:
لا تحاول إقناع أحد بالانضمام إلى مشاريعك، ولا تظهر الانفعالات والمشاعر السلبية.
الجوزاء:
الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة من قبل أحد الزملاء الحسود من نجاحك الباهر، فتحاشاه.
السرطان:
يحذرك هذا اليوم من أي شبهة أو أي عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، وحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهني.
الأسد:
يخفّ الضغط ويعدك هذا اليوم بفرص أفضل لايجاد التسويات والحلول لبعض المشاكل الصغيرة لكن المزمنة.
العذراء:
سير جوبيتير وبلوتون معاً في طالع فلكي يجلب لك خطة عمل ذكية تخلد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية.
الميزان:
يخفّ الوهج السابق وتكثر الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقك، فتجد نفسك محاطاً بملفات ضخمة.
العقرب:
ربما تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء، وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام.
القوس:
انتقل كوكب مركور إلى برج الجدي، وهو في هذا البرج يركز على أمور مالية، ولكنه يتحدث عن بعض العراقيل والتعثرات.
الجدي:
يثير أحد الزملاء بعض الحساسيات، ويجعلك تواجه أوضاعاً دقيقة، فتحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات العالقة تحت وطأة الغضب.
الدلو:
تخفّ الاحتكاكات مع الزملاء، ويتركز البحث على أمور تتعلق باستثمارات تبقى محور اهتمامك.
الحوت:
يضيء هذا اليوم على مسألة مالية تنجزها، أو يتحدث عن فرصة مهنية مهمة جداً قد تتلقاها.