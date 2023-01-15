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منوعات

"شخيره" فاجأ المذيعة.. وزير يغط بنوم عميق على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2023 | 00:00
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خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا وتداعياتها على المزارعين في بلاده، فاجأ وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق.

 

وذكرت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه يغط في نوم عميق.

 

وكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.

 

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وعلى إثر ذلك، لم يتمالك ضيوف البرنامج في الاستوديو، أنفسهم عن الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين لم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف. (العربية)

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