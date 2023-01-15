"شخيره" فاجأ المذيعة.. وزير يغط بنوم عميق على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا وتداعياتها على المزارعين في بلاده، فاجأ وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق.

وذكرت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه يغط في نوم عميق.

وكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.

😴💤🇷🇴🇷🇺🇺🇦 #Romanian Agriculture Minister Petre Dea fell asleep live on the Antena 3 TV channel while discussing the negative consequences of the #Ukrainian conflict for Romanian farmers, according to the website of the Digi24 TV channel. pic.twitter.com/qFcnzNmYjw — Maimunka News (@MaimunkaNews) January 14, 2023 Advertisement

وعلى إثر ذلك، لم يتمالك ضيوف البرنامج في الاستوديو، أنفسهم عن الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين لم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف. (العربية)