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في هذه المدينة.. كل امرأة طولها ما دون 160 سم ينصح بعدم خروجها من المنزل ما السبب؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 02:00
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بسبب العاصفة، منع محافظ أنطاليا التركية النساء اللواتي يقل طولهن عن 160 سنتيمترا من الخروج من بيوتهن إلى الشارع.

 

ووفقا لمنشور انتشر عبر مواقع التواصل، هناك احتمال كبير أن تهب رياح شديدة يمكنها حمل النساء اللواتي طولهن ما دون 160 سنتمترا، حيث بلغت سرعة الرياح في بعض مناطق المحافظة 100 كلم في الساعة.

 

وعلّق المستخدمون الأتراك على هذا البيان الإعلامي، لافتين إلى أنه في كل مرة تعلن فيها السلطات عن عاصفة مقبلة يتم نشر نكت مماثلة على مختلف منصات السوشيل ميديا .

 

يُشار إلى أنه في 11 كانون الثاني الجاري ضربت عاصفة شديدة مدينة أنطاليا وتسببت في ارتفاع الأمواج 6 أمتار قبالة كونيالتي واقتلاع الأشجار وإلحاق الأضرار بعشرات السيارات. (تركيا الآن)

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