بسبب صوتها وأدائها.. إيقاف مذيعة والتحقيق مع العاملين ببرنامجها! (فيديو)

أوقفت فضائية مصرية إحدى المذيعات التي تعمل لديها بعد انتقادات واسعة طالتها لطريقة أدائها وحديثها خلال برنامجها.

واعلنت فضائية "النهار" المصرية إيقاف منى العمدة مذيعة برنامج "الجمهورية الجديدة " وإحالة العاملين فيه للتحقيق وكذلك المسؤولين عن البرنامج ومحتواه.

وقالت الفضائية في بيان لها مساء أمس السبت إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح، أو الغائه بشكل نهائي، مؤكدة حرصها على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها وتقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

وكانت انتقادات حادة وواسعة قد طالت البرنامج ومذيعته بسبب تقديم الأخيرة له بأداء صوتي لا يليق، وبطريقة نالت سخرية المتابعين والمعلقين والمشاهدين.

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انا لقيت ده 👇 لو شفنا الفيديو من غير صوت لا يمكن نتخيل انهم بيتكلموا عن العاصمة الادارية الجديدة أبداً 😂 #لغة_جسد pic.twitter.com/j7N1m6Lmig — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) January 12, 2023

وانتقد الفنان هاني رمزي مذيعة البرنامج وعلق خلال تغريدة على موقع تويتر "بطريقة كوميدية" وقال " الظاهر إنني فتحت التلفزيون في وقت غير مناسب".

ويتناول البرنامج المشاريع الجديدة التي تقوم بها الدولة. وخلال حلقة عن العاصمة الإدارية الجديدة وقعت المذيعة في أخطاء فادحة جعلتها في مرمى نيران النقد والاتهامات، ما دفع الجميع للمطالبة بوقف المذيعة وايقاف البرنامج.

وأكدت العمدة في التعليق الأول لها على قرار إيقاف برنامجها "هنا الجمهورية الجديدة" الذي تقدمه على قناة النهار، وإحالتها للتحقيق، أنها لم تخالف أي معايير للإعلام خلال تقديمها برنامجها "هنا الجمهورية الجديدة".

وحول الفستان الذي ظهرت به مؤخراً وأثار الجدل، قالت منى: "لم أظهر في أي حلقة من حلقات البرنامج بأي فستان يخدش الحياء العام أو فوق الركبة كما يدعي البعض، وكل ملابسي عادية ترتديها الكثيرات في الشارع، وأنا حريصة على أن يكون دخولي منازل المصريين بشكل لائق".