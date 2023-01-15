تحولت عطلة الأحلام لشابة في تايلاند إلى كابوس، بعدما أصيبت بمرض نادر، أثّر على صحتها على مدار أكثر من 8 سنوات.

وتعود القصة إلى عام 2015، حيث شعرت طالبة التمريض (28 عاما) تيس سويفت، بعد عودتها من عطلة قضتها في تايلاند، من ألم في معدتها، الأمر الذي جعلها تدخل المستشفى لبضعة أسابيع.

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ومنذ ذلك التاريخ، عانت سويفت من آلام حادة أدخلتها على فترات متقطعة إلى المستشفى، قبل أن تحصل قبل شهرين على تقييم دقيق لوضعها الصحي وسبب معاناتها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اكتشف الأطباء إصابة سويفت بمرض يعرف باسم "الجناثوستوما"، عبارة عن طفيليات تهاجم الجهاز الهضمي وتسبب شللا جزئيا له، وتعطل مهامه.

وحذرت سويفت السياح الراغبين في السفر للخارج من خطورة هذا المرض قائلة: "دمر الطفيلي حياتي. خسرت الكثير من علاقاتي الاجتماعية بسبب دخولي المستشفى لفترات طويلة، كما تركت دراستي التمريض أيضا".





ويعتبر داء "الجناثوستوما" عدوى طفيلية تسببها عدة أنواع من الديدان الطفيلية، والتي يمكن أن تكون قاتلة في بعض الحالات.

ورغم خضوعها للعلاج، لا تزال سويفت تعيش مع آلام مزمنة وغثيان واضطراب ما بعد الصدمة، ويتعين عليها استخدام أنبوب التغذية.

ويقول الأطباء إنه نظرا لعيش الطفيلي في جسم سويفت لسنوات، فقد تسبب في الكثير من الضرر لأعصابها، والتي لا يمكن في الوقت الحالي إصلاحها.

ونصحت سويفت المسافرين إلى البلدان التي يستوطن فيها الطفيلي المسبب لمرض "الجناثوستوما" النادر بأخذ الحيطة والحذر، مطالبة بتوفير معلومات عن كيفية الوقاية منه. (سكاي نيوز)