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قبل تتويج الملك.. هل يتصالح هاري والعائلة الملكية؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 05:27
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من المتوقّع حصول مصالحة بين الأمير هاري والعائلة الملكية البريطانية قبل تتويج الملك تشارلز الثالث في أيار، وذلك بعد نشر كتاب مذكراته "سبير"، الذي تضمن معلومات محرجة، وفق ما أفاد به تقرير صحافي نُشر أمس.
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وكشف مصدر مقرب من الملك وعلى صلة أيضاً بهاري وزوجته ميغان لصحيفة "صنداي تايمز"، عن أن اجتماعاً سيُعقد بينهم في الأشهر المقبلة قبل التتويج في 6 أيار.


كما أوضح أن "الأمر سيتطلب مرونة من جميع الأطراف، لكنه ممكن والأمور قابلة للإصلاح"، مضيفاً أن "ثمة حاجة لوجود هاري هنا، في الغرفة مع الملك تشارلز الثالث وأمير ويلز وليام، واثنين من أفراد الأسرة الآخرين، وبعض أفراد أسرته الذين يثق بهم وساندوه دائماً، كي لا يعتقد أنه يتعرض لكمين".


وشدد على أن "كلا الجانبين يحتاج إلى التلاقي والاعتراف بأننا لم نفعل كل شيء بشكل صحيح، وقد أخطأنا كثيراً"، ويجب أن يقال له "نحن نتفهم الألم الذي مررت به". يمكن للملك أن يفعل ذلك".
المصدر: أ ف ب - العربية
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