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منوعات
العثور على شيخ وزوجته جثتين في منزلهما.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-01-2023
|
06:15
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أفادت وسائل إعلام تونسية مساء السبت، بأن السلطات عثرت على زوجين مقتولين في منزلهما بقابس.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بقابس، منير عروم، العثور على جثة شيخ وزوجته في منزلهما الكائن بمنطقة تاوجوت من معتمدية مطماطة وعليهما آثار عنف وإصابات متعددّة بآلة حادّة.
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وأضاف أن قاضي التحقيق تعهد بالقضية لكشف ملابساتها. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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