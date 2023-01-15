أعراض "البرد" حوّلت حياة طفلة لكابوس.. الانفلونزا انتهت بسرطان خطير!

تحوّلت أعراض الإنفلونزا الاعتيادية لدى طفلة صغيرة، لكابوس مرعب اكتشفت معه والدتها أنها مصابة بسرطان الدم المعروف بـ"اللوكيميا".



ولاحظت الأم كيرستن أن ابنتها كيرا البالغة من العمر 4 سنوات بدأت تظهر عليها أعراض البرد بعد أيام قليلة فقط من عيد الميلاد.

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ونقلت الطفلة إلى المستشفى حيث اكتشف أن مستويات تشبع الأكسجين لديها منخفضة للغاية، ما دفع هذا الأطباء إلى إجراء اختبار اللوكيميا، وهو نوع من السرطان يصيب خلايا الدم البيضاء.



