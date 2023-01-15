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أعراض "البرد" حوّلت حياة طفلة لكابوس.. الانفلونزا انتهت بسرطان خطير!

Lebanon 24
15-01-2023 | 05:55
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تحوّلت أعراض الإنفلونزا الاعتيادية لدى طفلة صغيرة، لكابوس مرعب اكتشفت معه والدتها أنها مصابة بسرطان الدم المعروف بـ"اللوكيميا".

ولاحظت الأم كيرستن أن ابنتها كيرا البالغة من العمر 4 سنوات بدأت تظهر عليها أعراض البرد بعد أيام قليلة فقط من عيد الميلاد.
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ونقلت الطفلة إلى المستشفى حيث اكتشف أن مستويات تشبع الأكسجين لديها منخفضة للغاية، ما دفع هذا الأطباء إلى إجراء اختبار اللوكيميا، وهو نوع من السرطان يصيب خلايا الدم البيضاء.

 
وقالت الأم كيرستن إنهم احتفلوا بعيد الميلاد، معتقدين أن أعراض كيرا هي أعراض الأنفلونزا الشائعة في ذلك الوقت. وبعد أيام قليلة من حلول العام الجديد، تطورت درجة حرارة الطفلة وبدأت تقول إنها تشعر بالألم في ساقيها وظهرها، كما فقدت شهيتها تماما.


وبعد اختبارات عدة تم التأكد من إصابة كيرا بسرطان الدم، مما تسبب بصدمة وحزن والديها.


وأشار الأطباء الى انه "لحسن الحظ، خلايا سرطان الدم غير موجودة في السائل الشوكي لكيرا وسيكون سرطانها قابلاً للشفاء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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