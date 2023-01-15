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سمكة نادرة بطول رجل تباع بسوق عربية (صورة)

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:59
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خطفت سمكة كبيرة تباع في أسواق السمك بمحافظة أسيوط أنظار المارة والزبائن، إذ ان طولها يقارب طول الرجل ولونها مميز.


وأوضح أحد البائعين أن الكيلو من "سمكة نابليون" يباع بـ110 جنيهات وتمتاز بطعمها ولون لحمها الأبيض الشفاف ونسبة الفوسفور المرتفعه بها.
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ووفقاً للبائع، يحظر اصطياد هذه السمكة وهي صغيرة أي أقل من 14 كيلو، لافتاً إلى أن الناس يتهافتون على شرائها، كما أن أسنانها تستخدم لعمل أشكال من الديكور لتزيين المنازل كالسلاسل.


والسمكة النادرة المعروضة في السوق بأسيوط أثارت جدلا واسعا لكونها على قوائم الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وتناقصت أعداها بشدة بسبب الصيد الجائر، وتتواجد في مناطق الشعاب المرجانية العميقة، كما أنها تعد من الأسماك الكبيرة المعمرة ويقدر عمر إناثها بـ50 عاما ويعيش الذكور منها حوالي 45 عامًا وتندر أعدادها بسبب بطء معدل تكاثرها.
 
 
المصدر: العربية نت
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