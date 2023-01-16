Advertisement

منوعات

بالحفاض.. رضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد فيديو يوثق الحادثة

Lebanon 24
16-01-2023 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1029157-638094512336549822.png
Doc-P-1029157-638094512336549822.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت لحظات مرعبة وثقتها كاميرا مراقبة في أحد المباني بولاية إنديانا الأميركية، رضيعا لا يزال يرتدي الحفاض، وهو يحمل مسدسا محشوا بالرصاص، ويتجول به في ممر بين الشقق، مصوبا إياه في مختلف الاتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.

 

ونشر موقع On Patrol: Live الفيديو لأول مرة، لينتشر بعدها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دهشة وغضب المستخدمين.

 

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الرضيع وهو ويتجول حول بئر السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو، وفي إحدى المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا لأن الرصاص لم يكن في موضع الإطلاق.

 

Advertisement
 
 
 

ورأى بعض الجيران الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة، التي وصل عناصرها إلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.

 

ونفى والد الرضيع امتلاكه لأي أسلحة، مدعيا أن ابن عمه الذي كان يقيم معه "هو من يمتلك واحدا"، مضيفا أنه وزوجته مريضان وأنه كان يحاول البقاء مع الطفل لرعايته، لكن لا بد أن مرضه شتت انتباهه بينما وضع الطفل يديه على السلاح.

 

وأخذ رجال الشرطة يسألون الطفل الصغير: "أين وضعت هذه اللعبة؟" خلال تفتيش الشقة، ليعثروا في النهاية على مسدس "سميث و ويسون" عيار 9 ملم في درج مكتب.

 

وتم القبض على الأب، الذي قد يواجه تهمة "إهمال طفل". (سكاي نيوز)

 

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2023-01-16
00:48 | 2023-01-16
23:00 | 2023-01-15
16:00 | 2023-01-15
11:00 | 2023-01-15
08:59 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website