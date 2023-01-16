توقعات جديدة تكشفها ماغي فرح.. من الاوفر حظا من الابراج؟

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ماذا ينتظرك في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 2023، على الصعيد المهني؟ تساؤلات كثيرة تجيب عليها عالمة الفلك وخبيرة الأبراج ماغي فرح، بحسب موقع "الجميلة":برج الحملقد تكون خضعت لضغوطات كبيرة وعليك أن تبقى حذراً حتى تاريخ 26، من بعض سوء التفاهم. لا تستعجل قراراً خاصةً وأنّ المنافسة ستكون شديدة جداً. حاول أن تجد تسوية وهذا لا يعني أنّ المشاريع ليست كثيرة. تحمل بداية الأسبوع هذا تحديات تجلب لك النجاحات الكبرى بين يومي الأربعاء 18 والخميس 19. تتحسن علاقاتك مع الزملاء وتؤدي أفكارك البنّاءة لفتح حوارات مهمة جداً مع بعض الأفرقاء وتتكلل جهودك بالنجاح.برج الثوريجب أن تكون حذراً من معاكسة ضدك أو من انتفاضة يقوم فيها بعض الأفرقاء بين يومي الاثنين 16 والثلاثاء 17. إذا لم تكن انتفاضة فربما تكون نوعاً من الأجواء المتشددة معك. يعتبر يوم الجمعة 20، الأفضل في الأسبوع هذا. يتحسن الأداء وتقطف ثمار جهود سابقة أو يخف الضغط عليك من بعد بداية أسبوع قد تزعجك قليلاً.برج الجوزاءقد يكون هناك قرار على مستوى مهني يعاكس رغباتك. حاول تسوية الأمور واللجوء إلى الدبلوماسية في التعاطي مع هذه التطورات، وإخفاء ما تفكر فيه. إذا كانت الخلافات لا تعنيك فلا تتدخل فيها ولا تُعطي رأيك، بل محاولة إيجاد حلول ليكون عملك مثمراً جداً وتستفيد من الذي يحصل. قد يحصل أمر يؤثر عليك إنما تبقى معنوياتك جيدة. راهن على يوم الأحد 22، حيث ستكون الأجواء جيدة وتجتمع مع أفرقاء يزودونك بمعلومات مهمة.برج السرطانتستطيع أن تراهن على نجاحات كثيرة وعلى ترقية أو تحصل على عمل ترغب به بين يومي الاثنين 16 والثلاثاء 17، لأنّ هذين اليومين إيجابيان. مع المثابرة تحصل على النتائج المطلوبة. تدخل اعتباراً من الثلاثاء 17، بفترة مؤثرة جداً على مشاريعك وعلى أعمالك المستقبلية. تتركز أعمالك وجهودك على هدف معين وتحضر الساحة لبعض الاحتمالات ويحصل توسع وانتشار أكثر من السابق.برج الأسدتكون الفترة الواقعة بين يومي الأربعاء 18 والخميس 19، هي الأفضل وتتلقى رسالة إيجابية أو مفاجئة سارة في حياتك المهنية شرط أن ترضى في بعض التغيير وربما الانتقال إلى مكان آخر في مجال عملك. لا تستخف بأمر يُعرض عليك في هذه الفترة الصعبة اقتصادياً وعالمياً. تبحث قضية مهمة جداً وجدية جداً بين يومي الجمعة 20 والسبت 21. قد تسمع عن رحيل أو قد تطرأ قضية تأمين أو ضرائب.برج العذراءتتوسع دائرة نشاطاتك بفضل الأوضاع الفلكية الجيدة ابتداءً من يوم الجمعة 20. يضعك كوكب ماركور المتراجع أمام استحقاق أو يطلب منك التعمق في موضوع يحتاج إلى معالجة فورية. تنجح في الفترة هذه في مجال إبداعي وفني في رعاية الكواكب حتى آخر الشهر. رغم ذلك أنت بحاجة إلى التدقيق في المعلومات. يكون عملك كثيفاً والحركة كبيرة والاستحقاق الذي يضعك أمامه كوكب ماركور صعب جداً.برج الميزانيطرأ انعطافاً كبيراً على حياتك العملية ابتداءً من الاثنين 16، لذا حضّر نفسك وخُذ كل الاحتياطات اللازمة حتى تبرهن عن كفاءة وفاعلية. تفكر في سفر أو أنت تسافر وتستقبل زائرين ربما بين يومي الأربعاء 18 والخميس 19. حاذر من نوايا خبيثة تجاهك بين يومي الجمعة 20 والسبت 21، ولا تعقد مواعيدك في هذين اليومين، فقد تدور اشتباكات أكثر ضراوة من السابق.برج العقربقد تستفيد من أعمال سابقة وتتوصل إلى نتائج جيدة جداً بين يومي الاثنين 16 والثلاثاء 17. قد تسترجع حق أو تتوصل لحلول. تعوض الشمس في برج الجدي عن بعض ضغوطات الكواكب الأخرى. تشعر بالسلام أو تنال مكافأة أو تشكر على عمل بين يومي الجمعة 20 والسبت 21، لكن حاول تجنب أي مبادرة أو مواجهة بين يومي الأحد 22 والاثنين 23. يجب أن تعرف متى يكون الوقت مناسباً للتصرف ولعدم المبادرة.برج القوستشكل الأفلاك طالع جيد يخدم مصالحك فتقوم في إنجازات ويتسلط عليك الضوء بين يومي الأربعاء 18 والخميس 19. لكن عليك أن تكون حذراً في هذين اليومين من المكابرة والتكبر. لن يُحبّذ من حولك أبداً ما يحصل. تناقش وضع مالي مهم ومصيري ربما بين يومي الجمعة 20 والسبت 21، وتنعم بيومين من الحظ والانفتاح على مشارف مهنية جديدة ابتداءً من الأحد 22.برج الجديحاول الانفتاح على آفاق جديدة بين يومي الاثنين 16 والسبت 21. تتقدم بخطى ثابتة نحو بعض الإنجازات وتتلقى بعض المساعدات. كن متحفظاً جداً ولا تخاطر في أي مجال. قد تقدم عمل جيد جداً خاصةً إذا كنت تنتمي لعالم الإبداع والفن بين يومي الجمعة 20 والسبت 21، وتحصل على خبر مناسب جداً. تمر في أسبوع مهم والتجديد لم تفكر فيه في السابق وعرض قد يغير اتجاهاتك أو لديك أداء مهماً جداً يجعلك تبرز وترتفع إلى مقام أعلى ويقدم لك على طبق من فضة عرض جيد أو تهنئة أو مكافئة أو تسمع كلمات الإطراء والثناء على أدائك.برج الدلويجب ألا تشعر بالإحباط بين يومي الاثنين 16 والثلاثاء 17، بسبب بعض الأخبار المزعجة. يجب أن تكون متحفظاً ومهتماً بشؤونك. ابتعد عن أي شخص يجعلك تشعر بعدم الأمان. ركز قواك ابتداءً من يوم الأربعاء 18، على عمل واحد وحاول أن تتجاوب مع بعض التنسيقات والتنظيم المطلوبين ومع شركاء أو زملاء قادرين على مساعدتك. لا تضيع وقتك خاصةً وأنّ يومي الأربعاء 18 والخميس 19 يحملان لك مغامرة خاصة جداً.برج الحوتحاول أن تضبط أعصابك في بداية الأسبوع هذا، واستفد من يومي الاثنين 16 والثلاثاء 17 الذي يتخللهما حظاً كبيراً. ثم ابتداءً من يوم الأربعاء 18، يجب أن تتحقق من بعض الأمور وتراجع حساباتك بدقة حتى لا تُعرّض بعض العقود والاتفاقات للخطر، لأنه قد يحصل أمراً يجعلك تشكك في بعض الأمور. ركز مشاريعك المهنية على قواعد صلبة حتى لا تتفاجأ ابداً. لا تتردد في القيام في اتصالات واسعة لتطوير أعمالك وحمايتها. مطلوب منك الأسلوب الرقيق والدبلوماسية مع الجميع حتى لا تُولّد الضغينة في قلوب بعض المتعاونين.