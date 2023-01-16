عائلة سجين تتّهم إدارة السجن بتركه يموت جوعا!

رفعت عائلة سجين أميركي دعوى قضائية بحق العاملين في سجن في مقاطعة سيباستيان في ولاية أركنساس، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة.



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وذكرت الدعوى أنه عانى من نقص الطعام والشراب وانخفض وزنه من 83.91 كلغ إلى 40.82 كلغ. ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الدعوى المرفوعة ضدّ المقاطعة تتهم إدارة السجن ومقدمي الخدمة الطبية بإهمال لاري يوجين برايس جونيور، البالغ من العمر51 عاما.وذكرت الدعوى أنه عانى من نقص الطعام والشراب وانخفض وزنه من 83.91 كلغ إلى 40.82 كلغ.

وأوضحت الأسرة في دعواها أن نجلها توفي بعد أن أودع في سجن انفرادي في أعقاب الحكم بسجنه لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، ولأنه عجز عن تسديد كفالة مالية قيمتها 100 دولار، مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأفادت العائلة بأن نجلها كان يعاني من إعاقة في النمو ومن أمراض عقلية خطيرة.

واتهمت موظفي السجن بعدم الاهتمام بحالته وعدم تلبية احتياجاته الطبية والعقلية. (سبوتنيك)