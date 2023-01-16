الحمل

القمر الجديد في برج الجدي يتنافر مع أورانوس في برجك، ما قد يعني بعض التبدلات المستجدة على الصعيد المادي والشخصي.

الثور

القمر الجديد في برج الجدي يحمل إليك تفاؤلاً كبيراً، وخصوصاً أنك مقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة.

الجوزاء

القمر الجديد في برج الجدي يشير إلى تميزك ويعدك بتحقيق انتصار والعيش بالتباهي بالذات، ويكون حدسك ممتازاً.

السرطان

القمر في مواجهة برجك قد يشل الحركة قليلاً، لكن المفاوضات التي تخوضها تكون ناجحة لأنك تتمتع بطريقة إقناع قل نظيرها.

الأسد

القمر الجديد في برج الجدي يتنافر مع أورانوس في برج الحمل ومع برجك، فحاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركّز على ما هو أكثر أهمية.

العذراء

القمر الجديد في برج الجدي يجعلك تتخلص من خلافات عابرة في محيطك المهني، من دون ان تخلّف أي رواسب أو تجاذبات على الصعيد المهني.

الميزان

مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة.

العقرب

القمر الجديد يتنافر مع أورانوس، فهو في برج الجدي يسبب لك عرقلة لبعض مشاريعك وفشلاً في عملية بيع أو شراء.

القوس

القمر الجديد يدفعك إلى الابتكار والعمل وتشجيع الزملاء على الاقتناع بوجهة نظرك، وتكون دبلوماسياً بارعاً.

الجدي

القمر الجديد في برجك وفي دائرتك الثالثة يتأثر بأورانوس ويشير إلى بعض التغييرات وتتوسّع الآفاق وتكبر الآمال وتتجسد الطموحات.

الدلو

القمر الجديد بين الجدي والدلو يتم في دائرتك الثالثة، فستند إليك مهمة تلفت الأنظار إليك، وتكون على قدر المسؤولية.

الحوت

تتلقى منحة خاصة لتعزيز وضعك المهني، لكن بعض المتضرّرين يزعجهم الأمر ويحاولون عرقلتك. (السومرية)