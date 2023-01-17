هل كان ممكنا أن ينجو جاك إذا صعد على اللوح الخشبي بجوار روز؟.. مخرج "تايتانيك" يجيب بفيديو التجربة

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وبمناسبة مرور 25 عاما على إصدار الفيلم، قرر مخرجه المخضرم، جيمس كاميرون، وضع هذا التساؤل تحت الاختبار، من خلال فيلم وثائقي مع "ناشيونال جيوغرافيك". طرأ على أذهان كل من شاهدوا الفيلم الشهير "تايتانيك"، الذي طُرح قبل 25 عاما واصبح واحدا من اهم الأفلام في تاريخ السينما العالمية على الإطلاق، تساؤلا ممزوجا بالغضب، بشأن وفاة شخصية "جاك"، التي أداها النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو، بعد أن بقي في مياه المحيط الأطلنطي المتجمدة لفترة طويلة بانتظار قوارب الإنقاذ، تاركا لوحا خشبيا عثر عليه برفقة حبيبته روز، التي تؤدي دورها الممثلة البريطانية كيت وينسلت، لتصعد هي عليه وتنقذ نفسها.وبمناسبة مرور 25 عاما على إصدار الفيلم، قرر مخرجه المخضرم، جيمس كاميرون، وضع هذا التساؤل تحت الاختبار، من خلال فيلم وثائقي مع "ناشيونال جيوغرافيك".

وسيعيد المخرج تمثيل الظروف التي وجد جاك وروز نفسيهما فيها، واختبار ما إذا كان من الممكن أن ينجو الاثنان إذا صعد جاك على اللوح الخشبي.





وأوضح كاميرون أنه "لم يكن باباً، وإنما قطعة من الألواح الخشبية من مقصورة الدرجة الأولى".



وأشار إلى أنه سيعطي نظرية المعجبين التي نوقشت بشدة "تحقيقا جنائيا" في فيلم وثائقي سيصدر في 5 شباط.





وسيعيد الفيلم عمليا إنشاء ما تحمله جاك وروز بالضبط عندما غرقت تيتانيك، حيث تم اختيار ممثلين لديهما نفس البنية التي يتمتع بها جاك وروز (دي كابريو ووينسلت)".





ووفقا للإعلان التشويقي للفيلم الوثائقي الذي تم نشره على تويتر، كانت درجة حرارة المياه التي تم إعادة تمثيل الظروف فيها 13 درجة مئوية بدلا من حوالي درجتين تحت الصفر، لذا فقد ضاعفوا الوقت الذي أمضياه في المياه لكل مرحلة. وقال كاميرون: "إن تحقيقا جديدا قمنا به للتو، سيحسم هذا السؤال، بشأن جاك وروز وقطعة من الحطام العائم، والتي يطلق عليها الجميع بابا"، وفق ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي".وأوضح كاميرون أنه "لم يكن باباً، وإنما قطعة من الألواح الخشبية من مقصورة الدرجة الأولى".وأشار إلى أنه سيعطي نظرية المعجبين التي نوقشت بشدة "تحقيقا جنائيا" في فيلم وثائقي سيصدر في 5 شباط.وسيعيد الفيلم عمليا إنشاء ما تحمله جاك وروز بالضبط عندما غرقت تيتانيك، حيث تم اختيار ممثلين لديهما نفس البنية التي يتمتع بها جاك وروز (دي كابريو ووينسلت)".ووفقا للإعلان التشويقي للفيلم الوثائقي الذي تم نشره على تويتر، كانت درجة حرارة المياه التي تم إعادة تمثيل الظروف فيها 13 درجة مئوية بدلا من حوالي درجتين تحت الصفر، لذا فقد ضاعفوا الوقت الذي أمضياه في المياه لكل مرحلة.

Marking the anniversary of the film, Titanic: 25 Years Later with @JimCameron will settle the debate once and for all: could Jack have survived? Find out Sunday, February 5 at 9/8c on National Geographic. pic.twitter.com/2SKx5cUagf — National Geographic TV (@NatGeoTV) January 14, 2023

ولفت كاميرون إلى أنه "عبر 4 اختبارات، توصلنا إلى بعض الاستنتاجات الصعبة والسريعة"، والتي سيتم الكشف عنها في الوثائقي.