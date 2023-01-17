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لحظات مرعبة وصراخ... لاعبة عروض بهلوانية سقطت بقوّة على الأرض! (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2023 | 11:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط لاعبة سيرك خلال أدائها لفقرة استعراضية خاصة في المكسيك.
وأظهر الفيديو المتداول، العرض الذي تقدمه اللاعبة ولحظة سقوطها عن ارتفاع يزيد على 5 أمتار ما أدى إلى ارتطام وجهها بالأرض مباشرة وسط صراخ مشاهدي حفل السيرك.
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وبحسب شهود عيان، فقد أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة.
وسارع منظمو حفل السيرك لإطفاء الأضواء بينما هرع زملاؤها لمساعدتها، وذلك بعدما بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح.
وفي سياق متصل، أفادت إدارة السيرك بأن اللاعبة لم تتعرض لإصابة مميتة وهي بحالة مستقرة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلت إلى المستشفى المركزي في المدينة. (سبوتنيك)
 
 
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