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الحملبداية يومك تبدو متعَباً وتشعر أنّ كلّ شيء يقف ضدّك ..ثمّ تبدأ المعاكسات بالإنحسار عند العصر والأمور تغدو لصالحك والظروف تساعدك لتصبح قادراً أن تقوم بمسؤولياتك وكلمتك مسموعة.. حيث تبدأ لديك فترة تناسب النشاطات الترفيهية وبنواحي التعليم والفرص المادية والسفر.الثوريبدأ نهارك بكثير من النشاط وتلتقي الناس وتعيش المشاركة ولكن مع حلول العصر قد يطرأ وضع جديد والمطلوب منك أن تكون شخصاً مرناً وعمليّاً ولاتدقق لكلّ الأمور الصغيرة ..قمر القوس يجعلك تزداد حساسيّة ولاتستطيع تجاوز نفسك ..إنّما أمورك الماديّة جيّدة.الجوزاءمع بداية يومك تبذل جهوداً كبيرة وتتعب وتتوتّر أعصابك لكن بحلول العصر حظوظك تكون أفضل بكثير وتشعر بأنّ العلاقات تخدمك وتبدو منسجماً مع كل الأطراف..سمة القمر تعطيك وضعاً مريحاً فتبدو اجتماعيّاً ومشاركاً ولديك ثقة بنفسك ..تنجذب للتجمعات فتقضي وقتك بصحبة الأصدقاء.السرطانتبدأ يومك بكثير من النشاط والحيوية وتتألّق اجتماعيّاً وهناك مصاريف كثيرة ..ومع حلول فترة العصر تزداد طباعك حدّة فتبدو فظّاً بتعاملك ..بناحية ثانية تشعر بالتعب والإرهاق الجسدي وبعض التوتر بسبب العمل المتراكم.. لكن سمة القمر تعطيك الحظّ كذلك تنجز ماعليك.. فقط حاول أن تجد وقتاً للراحة.الأسدتعيش ببداية يومك بعض الهموم العائلية وقد تتبادل المشادّات الكلامية مع أحدهم ضمن المنزل ولكن مع حلول فترة العصر ستكمل بقيّة يوم رائع حيث تعيش أجواء الحب والتجديد وتميل للجرأة.. تكون قادر أن تعتمد على الحظ ..وتبدأ لديك فترة مناسبة كي تخطط للسفر القريب أو تتسوّق وتجددّ بحياتك وتقوم بواجبات اجتماعية لتشعر أنّك تحت الأضواء.العذراءتباشر نهارك بنشاط وتشعر بحاجة لتتواصل مع الآخرين ولديك مخزون من المعلومات لتتناقلها ..لكن بحلول العصر قد تظهر لك مسؤوليات ونفقات إضافية وتنشغل بعدّة أمور و واجبات ..تنجز ماعليك ببراعة خاصّة ضمن المنزل وتجاه محيطك العائلي وبالعمل ..القمر مسعوداً الأمر الذي يجعل الحلول سهلة ويعطيك حظوظ مادية.الميزانقد تظهر لك صباحاً نفقات جديدة كما تكون منزعج ومتوتّر قليلاً من تراكمات اليوم السابق ..لكن تنقلب الأوضاع عصراً ولاشكّ أنّ لديك بقيّة يوم مميّز يسمح لك بالتجديد وأن تبدأ خططك الشخصيّة ويعطيك انفتاحاً بعلاقاتك وتتلقى اتصالات وتتكلم كثيراً وتقوم بتنقلات قريبة حيث تبدو نشيطاً مبتهجاً وتهتمّ بمواضيع تخصّ محيطك المقرّب.العقربنهاراً يستمرّ القمر لديك فتكون الأمور لصالحك وقادر أن تتحكم بمجريات أي شيء ..جذّاباً بشكلك وكلامك الذي يعبّر عن عمق تفكيرك.. وضعك بانتقال القمر للقوس عصراً يبقى جيّداً وقد تميل للرفاهية وصرف الأموال وهناك مكاسب ماديّة وتحديداً بالسيولة بسبب سمة القمر .. يوم لصالحك تبدو فيه أكثر دبلوماسيّة مع الجميع.القوستشعر بداية يومك وخلال النهار بهموم ثقيلة ونقص عزيمة وبعض الكسل ..لكن بانتقال القمر لديك بفترة العصر تعيش عكس هذه الحالة وهناك بقيّة يوم رائع وعليك استغلال اليومين التاليين فوجود القمر عندك لابدّ أن يعطيك كلّ شيء فيه خير لك وتتمتّع بالنشاط والحيوية والصحّة.. تبدو متفائلاً عكس الأمس ..مجريات الأمور لصالحك والقمر يجعلك أكثر جمالاً وجاذبية.الجديتبدو عزيمتك قويّة بداية اليوم وتتلقى دعماً من الأصدقاء وتكون متحررّاً بتفكيرك لكن بحلول فترة العصر قد تبدأ هناك بعض المعاكسات فقد يطرأ أمر يجعلك غير مرتاح.. كما تتعاطف مع نفسك وتتذكر مواقف قديمة ..تجد سعادة بتقديم المعونة لغيرك ..سمة القمر تقدّم لك الحلول وتخففّ من المعاكسات إنمّا تأثيرها أقوى عليك باليوم التالي.الدلونهارك يحمل بعض التعب وخاصّة بإنجاز مسؤولياتك كما تكون ذلك الشخص العنيد والمعقّد ..بحلول فترة العصر يبدو الحال أفضل بكثير وترتاح من معاكسات دامت أيام والحظّ يحالفك خلال الفترة القادمة.. حيث تعيش التجديد وتكسر الروتين وتتحررّ من التقييد ..سمة القمر ببرج القوس الحليف تعطيك الفرص المتعددة.الحوتتحالفك الحظوظ بداية يومك وبالأخصّ بنواحي السفر والدراسة واقتناص الفرص المتعددة ..خلال فترة العصر لو أنّ هناك فترة مختلفة لكنها ترضيك لحدّ ما وخاصة بعملك وتنظيمك لكلّ شيء.. تهتمّ بأمورك الشخصيّة وتحب ملازمة الأماكن المريحة كالمنزل.. بناحية أخرى القمر مسعوداً في بيت السمعة لتعلو مكانتك وتكون ثقتك بنفسك عالية والناس تتداول سيرتك بشكل جميل.