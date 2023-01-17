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منوعات
طائرة ألفيس بريسلي في المزاد العلني.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
17-01-2023
|
23:00
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بيعت طائرة الفنان الأميركي الشهير ألفيس بريسلي بقيمة 260 ألف دولار في مزاد علني بالولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب وسائل إعلام مريكية، تم بيع الطائرة الخاصة طراز "1962 Lockheed 1329 JetStar"، مؤخرا، بحضور أسرة الفنان الراحل حيث تم افتتاح المزاد بـ100 ألف دولار، قبل أن تصل إلى 260 ألف دولار من قبل شخص لم يتم الكشف عن اسمه.
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وقالت بريسيلا بريسلي، زوجة الفيس السابقة، للجمهور في المزاد: "أحب الفيس الطائرات وكانت هذه واحدة منها.. هذا هو أول مزاد لي وأنا متحمسة لوجودي هنا. اليوم سيكون عيد ميلاد إلفيس الـ 88".
الطائرة (منذ 61 عاما) متوقفة حاليا في الخارج في مركز روزويل الدولي للطيران في روزويل، نيو مكسيكو، حيث ظلت موجودة منذ ما يقرب من 40 عاما. إذ تمت إزالة محركاتها الأربعة ومعظم أدوات قمرة القيادة الخاصة بها منذ سنوات، لكن بقيت المفروشات الحمراء المخملية والسجاد الأحمر وبعض الأساسيات التي لم تتغير.(مواقع أمريكية)
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