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لقطات مرعبة.. شاهدوا محاولة خطف عاملة في مطعم عبر الـ"درايف ثرو" (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2023 | 00:34
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في حادثة مخيفة، تعرضت عاملة في مطعم أميركي لمحاولة اختطاف، عبر ممر الشراء من السيارة "درايف ثرو".

 

وبحسب ما رصدت كاميرا مراقبة، فإن رجلا طلب كوبا من القهوة من مطعم عبر "درايف ثرو" بمدينة أوبورن في ولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي.

 

وبحسب ما رصدت كاميرا مراقبة، فإن رجلا طلب كوبا من القهوة من

 

ونشرت الشرطة مقطع الفيديو المخيف، طلبا للمساعدة في تحديد المشتبه به والقبض عليه.

 

وقالت شرطة ولاية واشنطن إن الرجل "لديه وشم مميز على ساعده الأيسر، ويبدو أنه يمتلك سيارة من نوع شيفروليه سوداء أو رمادية".

 

ووصفت إدارة شرطة أوبورن الحادث بأنه "مقلق للغاية"، مؤكدة أن المحققين يعملون على تعقب الرجل الذي ظهر في الفيديو والقبض عليه "حتى لا يشكل تهديدا للمجتمع".

 

وقالت صاحبة المطعم الذي وقع به الحادث إن "جميع العاملين صدموا" بعدما شاهدوا فيديو الواقعة، مؤكدة أن الموظفة التي نجت من الاختطاف تعمل معها منذ 15 عاما.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
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