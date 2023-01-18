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منوعات
صراخ يُجبر طائرة على التوقف أثناء إقلاعها... ماذا حصل؟
Lebanon 24
18-01-2023
|
08:00
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اضطر قائد طائرة "فلاي أديل" المتجهة صباح اليوم الأربعاء من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة السعودية، لإنزال راكبة مصرية.
وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار.
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وبعد تهدئتها، كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية.
وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها.
وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة، اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها. واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي. (روسيا اليوم)
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