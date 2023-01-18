فيديو مسرب يُطيح بمدير سجن!

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قرر وزير العدل العراقي خالد شواني إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين في السجن على خلفية التحقيقات في مقطع مسرب من داخل هذا السجن تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي.وظهر في الفيديو المسرب نزلاء داخل سجن التاجي وهم يناشدون الحكومة إنقاذهم من ممارسات إدارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي (1025 دولارا أميركيا). (العربية)