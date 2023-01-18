موقف محرج في الإستديو.. "صرخات جنسية" على الهواء خلال تغطية مباراة كرة قدم!

قدمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اعتذارا لجمهورها، بعد سماعهم "صرخات جنسية" خلال تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنكليزي.



ففي اللحظة التي سمعت فيها أصوات صرخات إباحية، ضحك مقدم برنامج "مباراة اليوم"، ولاعب المنتخب الإنكليزي السابق غاري لينيكر، عندما تداخلت مع صوته.

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وكشفت "بي بي سي" أن سبب الأصوات الإباحية، كان هاتفا محمولا زرعه صانع المقالب واليوتيوبر دانييل جارفيس، في استوديو في ملعب مولينوكس في ولفرهامبتون. ففي اللحظة التي سمعت فيها أصوات صرخات إباحية، ضحك مقدم برنامج "مباراة اليوم"، ولاعب المنتخب الإنكليزي السابق غاري لينيكر، عندما تداخلت مع صوته.وكشفت "بي بي سي" أن سبب الأصوات الإباحية، كان هاتفا محمولا زرعه صانع المقالب واليوتيوبر دانييل جارفيس، في استوديو في ملعب مولينوكس في ولفرهامبتون.



وكان لينيكر قد غرد بعد الحلقة بصورة للهاتف المحمول وقال إنه كان "مُلصقا على الجزء الخلفي من الطاولة"، واصفا الأمر بأنه "مزحة جيدة وممتعة".





لكن بي بي سي اعتذرت، وقالت في بيان: "نعتذر لأي مشاهدين تعرضوا للاستياء خلال التغطية الحية لمباراة كرة القدم".



وأكد متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية أن الشبكة تحقق في الواقعة. وأكد متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية أن الشبكة تحقق في الواقعة.

وفي وقت لاحق، أعرب لينيكر، في مقابلة مع قناة بي بي سي، عن أنه يمكنه رؤية الجانب المضحك من القصة، وتساءل عن سبب اعتذار الشبكة.



وادعى جارفيس أنه كان وراء هذه الحيلة، حيث نشر مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه وهو في الاستوديو. (الحرة)