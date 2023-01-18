تحديث "ساعة يوم القيامة" الأسبوع القادم لتحديد مصيرنا!

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سيتم تحديث "ساعة يوم القيامة" مرة أخرى لتحديد مصيرنا، بعد أن بقيت عند 100 ثانية حتى منتصف الليل خلال السنوات الثلاث الماضية.ومع تسبب الكوارث المناخية في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، واستمرار انتشار فيروس كورونا، من الصعب تخيل عودة الزمن بالنسبة لعلماء Bulletin of Atomic (النشرة الذرية).وقد ضبطت الساعة - وهي فكرة بدأت في عام 1947 لتحذير البشرية من مخاطر الحرب النووية - في الأصل على سبع دقائق حتى منتصف الليل وتم تحريكها للخلف والأمام 24 مرة منذ ذلك الحين.