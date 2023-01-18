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منوعات
تحديث "ساعة يوم القيامة" الأسبوع القادم لتحديد مصيرنا!
Lebanon 24
18-01-2023
|
16:00
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سيتم تحديث "ساعة يوم القيامة" مرة أخرى لتحديد مصيرنا، بعد أن بقيت عند 100 ثانية حتى منتصف الليل خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومع تسبب الكوارث المناخية في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، واستمرار انتشار فيروس كورونا، من الصعب تخيل عودة الزمن بالنسبة لعلماء Bulletin of Atomic (النشرة الذرية).
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وقد ضبطت الساعة - وهي فكرة بدأت في عام 1947 لتحذير البشرية من مخاطر الحرب النووية - في الأصل على سبع دقائق حتى منتصف الليل وتم تحريكها للخلف والأمام 24 مرة منذ ذلك الحين.
وسيعلن علماء Bulletin of the Atomic عما إذا كان وقت الساعة الرمزية سيتغير في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (10:00 بالتوقيت الشرقي) في 24 يناير. وتصف الساعة بأنها "استعارة تصور مدى قرب الإنسانية من تدمير الذات".
وبالنسبة لعام 2023، قالت النشرة إنها ستأخذ في الاعتبار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتهديدات البيولوجية وانتشار الأسلحة النووية واستمرار أزمة المناخ وحملات التضليل التي ترعاها الدولة والتقنيات التخريبية. (روسيا اليوم)
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