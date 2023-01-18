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برجك اليوم

Lebanon 24
18-01-2023 | 22:57
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الحمل
يشير الوضع المهني هذا اليوم إلى بلبلة ما وانقلاب في المواقف، فتبدو شبه وحيد في مواجهة تحديات صعبة
الثور
يسلط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية تصادف حظاً كبيراً، لكن لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط
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الجوزاء
يتحدث هذا اليوم عن مشروع جديد وعن علاقة مهنية متينة الأواصر تغذيها في الأيام المقبلة
السرطان
الحسد يشعل النار حولك ويتسبب بببعض المشادات والنزاعات، وخصوصاً إذا كنت مولوداً حوالى هذا التاريخ
الأسد
يتحدث هذا اليوم عن أمر طارئ وعن انقلاب ربما في بعض النواحي، وعن مصالحة أو علاقة جديدة تنشأ
العذراء
يتحدث هذا اليوم عن وضع استراتيجية مالية جديدة أو عن تمويل تسعى إلية أو منحة أو سلفة أو دين وتتخلص من بعض العراقيل
الميزان
قد يفاجئك هذا اليوم بتغييرات في علاقاتك المهنية والاجتماعية، ما يربكك قليلاً، إلا أنك تحقق انتصارات باهرة مهنياً
العقرب
قد يثير هذا اليوم بعض التفاصيل الصغيرة التي تشغل بالك، وتحاول إيجاد حلول لها، لذا عليك أن تكون حذراً جداً
القوس
يوفر لك هذا اليوم فرصة للتخلص من وضع شائك عانيته، أو لشغل منصب وتحمل مسؤولية تعجبك
الجدي
يزداد المناخ تشنجاً، وقد تحدث انقلابات في حياتك الشخصية، تربكك في البداية لكنك تدرك أنك تبني حياة جديدة وعلى أسس أخرى
الدلو
يوم مناسب جداً لك ويبشر بتقدم على صعيد مشروع غال على قلبك، ويضع في طريقك أشخاصاً ملائمين يساعدونك على تحقيق الأحلام
الحوت
يتحدث هذا اليوم عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، وعن إقفال باب أو الحداد على علاقة أو أحد الأصدقاء
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