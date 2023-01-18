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أقدم حجر في العالم... هكذا تم اكتشافه

Lebanon 24
18-01-2023 | 23:11
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اكتشف علماء الآثار في النرويج أقدم حجر في العالم، عليه نقوش يصل عمرها إلى 2000 عام وتعود إلى الأيام الأولى للتاريخ الغامض للكتابة الرونية، وهي مجموعة من الحروف الأبجدية كانت تستخدم في كتابة مختلف اللغات الجرمانية قبل اعتماد الأبجدية اللاتينية.
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وذكر متحف التاريخ الثقافي في أوسلو أن الكتلة المربعة المسطحة من الحجر الرملي البني الذي تم العثور عليه، عليها خربشات منحوتة، والتي قد تكون أقدم مثال على الكلمات المسجلة في الكتابة بالدول الاسكندنافية.

وأضاف المتحف أن النقوش من بين أقدم النقوش الرونية التي تم العثور عليها على الإطلاق، وهو أقدم حجر مؤرخ في العالم.

وأكمل: "سيعطينا هذا الاكتشاف الكثير من المعرفة حول استخدام الأحرف الرونية في أوائل العصر الحديدي، قد تكون هذه واحدة من أولى المحاولات لاستخدام الأحرف الرونية في النرويج والدول الاسكندنافية".

وتم اكتشاف الحجر الجيري في أواخر عام 2021 أثناء التنقيب في قبر بالقرب من تيريفورد، غرب أوسلو، بمنطقة معروفة بالعديد من الاكتشافات الأثرية الضخمة.

وتشير العناصر الموجودة إلى أن الأحرف الرونية من المحتمل أن تكون منقوشة بين العامين الأول والثاني بعد الميلاد.

ويبلغ قياس الحجر 31 سم × 32 سم، ويحتوي على عدة أنواع من النقوش ولا تحمل جميعها معنى لغوي.

لا يزال هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها على الحجر، وسوف يكون بمثابة معرفة قيمة حول التاريخ المبكر للكتابة الرونية.

سيتم عرض الحجر لمدة شهر، بدءا من 21 يناير، في متحف التاريخ الثقافي، الذي يضم أكبر مجموعة من القطع الأثرية التاريخية في النرويج ، من العصر الحجري إلى العصر الحديث.(سكاي نيوز عربية) 
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