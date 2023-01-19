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مأساة تهزّ جامعة سوريّة... طالب "ماجستير" رمى بنفسه من الطابق الخامس!

Lebanon 24
19-01-2023 | 08:00
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أقدم طالب "ماجستير" في كلية العلوم السياسية في دمشق على الانتحار.

وصرّح عميد الكلية محمد حسون، بأن الطالب الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، رمى بنفسه من الطابق الخامس في الكلية، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.
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وقالت مصادر متقاطعة إن الشاب، وهو طالب دراسات عليا في قسم العلاقات الاقتصادية، مشهود له بحسن الأخلاق والسلوك، ومن المستغرب إقدامه على الانتحار إذ لم يعرف عنه أي سلوك يشير إلى اضطرابات نفسية، في حين أشيع عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زميلة له، رفضت عائلتها ارتباطهما بسبب ضيق حاله، من دون تأكيد هذه الأنباء حتى الآن. (العربية)


 
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