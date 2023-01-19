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مطاردة بين فتاتين ولصوص على دراجة نارية... كيف انتهت؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 11:00
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شهد شارع القاهرة الجديدة مطاردة مثيرة بين فتاتين ولصوص على دراجة نارية قاموا بسرقة هاتف إحدى الفتاتين المحمول أثناء تواجدها بالسيارة.

والبداية كانت حينما فاجأ شخصان على دراجة نارية إحدى الفتيات أثناء جلوسها داخل سيارتها بسرقة هاتفها المحمول، لتقرر برفقة صديقاتها التي كانت بصحبتها مطاردة اللصوص وتصوير الواقعة بالصوت والصورة.
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لكن المطاردة، باءت بالفشل ولاذا اللصوص بالفرار بعد أن كادت الفتاتان اللحاق بهما.

وتقدمت إحدى الفتاتين ببلاغ في قسم دار السلام وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. (العربية)
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