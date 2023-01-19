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نجاة رجل تاه في البحر 24 يوما... كيف ساعده "الكاتشاب" في البقاء على قيد الحياة؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 14:00
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نجا رجل تاه في البحر الكاريبي لـ24 يوما، لم يتناول خلالها سوى الكاتشاب، قبل أن ينقذه عناصر الإغاثة في المياه الكولومبية، حسب ما أعلنت السلطات البحرية في كولومبيا.

وقال إلفيس فرنسوا المتحدر من جمهورية الدومينيكان والبالغ 47 عاماً، في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية: "لم تكن بحوزتي أي ماكولات سوى عبوة من الكاتشاب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق. فخلطت كل هذه المكونات مع الماء وتناولتها طيلة 24 يوماً لكي أستطيع البقاء على قيد الحياة".
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وكتب الناجي كلمة "ساعدوني" (help) على زورقه الشراعي الذي عثُر عليه على متنه على بعد 120 ميلاً بحرياً شمال غرب بويرتو بوليفار في مقاطعة لا غواخيرا في شمال البلاد.

وقال فرنسوا: "رصدت طائرة في السماء بتاريخ 15 كانون الثاني، وبدأت في إرسال إشارات لها من خلال انعكاس أشعة الشمس على مرآة كانت بحوزتي، وعندما رأيتها تمرّ مرتين أدركت أنّ مَن في داخلها رأوني".

وحضر عناصر البحرية الكولومبية فوراً لإنقاذه بمساعدة إحدى السفن التجارية. (سكاي نيوز)

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