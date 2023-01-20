Advertisement

منوعات

رجل العنكبوت يتنقل بين الركاب... اليكم ما حصل

Lebanon 24
20-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1030460-638097925517163202.jpg
Doc-P-1030460-638097925517163202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فوجئ سكان مدينة خاباروسك الروسية من ركاب الحافلة رقم 25 بصورة غريبة للغاية عندما رأوا رجلا يزحف على الدرابزين فوق رؤوس الركاب.

ويزعم المواطنون أن "الرجل العنكبوت" قام فعلا بأداء مهمة قاطع التذاكر زاحفا فوق رؤوس الركاب في مقصورة الحافلة رقم 25 بمدينة خاباروسك في منطقة الشرق الأقصى الروسي.
Advertisement

بينما أعلنت إدارة شركة النقل والموظفون في بلدية خاباروفسك أن مقطع الفيديو الذي نشرها مستخدمو الإنترنت هو خبر مزيّف.

جدير بالذكر أن الحافلة رقم 25 تحظى بشعبية سيئة بين سكان خاباروفسك. وذاع صيتها مؤخرا على خلفية إضراب سائقي الحافلات، وأصبحت الآن مشهورة بفضل مهرّج بهلواني يزحف فوق الدرابزين في مقصورة الحافلة. وقد أطلق المواطنون عليه لقب "الرجل العنكبوت"، وصار الفيديو عنه يملأ شبكات التواصل الاجتماعي.(نوفوستي)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-01-20
02:00 | 2023-01-20
01:30 | 2023-01-20
23:14 | 2023-01-19
23:00 | 2023-01-19
16:00 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website