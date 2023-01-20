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منوعات
مشهد بطولي... بترت يده لينقذ إمرأة من الموت!
Lebanon 24
20-01-2023
|
14:00
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في مشهد بطولي وشهامة بالغة، قدم شاب سوداني أروع الأمثلة في التضحية والفداء وتعرضت يده للبتر من أجل إنقاذ سيدة مصرية من الموت دهسا أسفل القطار في محافظة أسيوط جنوب مصر.
وشهدت محطة قطارات أسيوط حيث توقف قطار القاهرة أسوان في المحطة، ونزلت إحدى السيدات وابنتها لشراء بعض الأطعمة من الرصيف المجاور وفجأة تحرك القطار فسارعت السيدة وابنتها للحاق به.
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وتمكنت الابنة من الصعود بسرعة للقطار، فيما قام شاب سوداني كان ضمن الركاب بالإمساك بيد الأم ومحاولة صعودها للقطار الذي يسير بسرعة لكنها تعثرت وانزلقت يدها وسقطت في الأسفل.
وفوجئ الجميع بالشاب السوداني يقفز من القطار ويلقي بجسده على السيدة ويحاول إبعاد رأسها عن العجلات حتى مر القطار وسالت دماء الاثنين سويا وامتزجت ببعضها على القضبان.
على الفور سارعت سيارات الإسعاف بالوصول لموقع الحادث وتم نقل السيدة والشاب إلى المستشفى حيث تعرضتا يد السيدة وقدمها للبتر فيما تعرضت يد الشاب السوداني للبتر أيضا. (العربية)
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