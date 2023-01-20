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برجك اليوم

Lebanon 24
20-01-2023 | 23:00
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الحمل

يشير هذا اليوم الى بعض التأخير والتسويف والمماطلة بشأن قضية مالية أو مهنية مهمة جداً.

 

الثور

يلوّح هذا اليوم ببعض الالتباس، وربما يشير إلى فسخ عقد مع أحد الشركاء خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

 

الجوزاء

الحل الوسط هو الأفضل في العمل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً.

 

السرطان

تعيش جواً مهنياً مليئاً بالتناقضات والمعاكسات والقرارات العشوائية، وتستبدل مشروعاً بآخر.

 

الأسد

ربما يسبّب هذا اليوم بعض المراوحة أو التراجع أو عمليات التأجيل أو الالتباس، ابتداء من هذا اليوم.

 

العذراء

تبدو وكأنّك تحت المراقبة المشددة عليك، وأخطاؤك مضخّمة على نحو فظيع، فلا تستخف بالتعليمات ولا تفاخر بنفسك ولا تعاند!

 

الميزان

تناقش موضوعا مالياً، وتربح قضية أو تكسب جائزة معنوية، وتميل إلى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحدهم.

 

العقرب

تتسلم منصباً مهماً في الأيام المقبلة، لكنّ الأمر مرهون بمدى تمكنك من إظهار كفاءتك لهذا المنصب.

 

القوس

يكفّ الآخرون عن معاكستك، فتشعر بالتحسن المعنوي والجسدي، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.

 

الجدي

تتشابك المصالح وتتناقض، لكنّك تحصل على ما تريد وتحقق الأماني وتتسارع الخطوات لدعمك.

 

الدلو

تجنّب فرض وجهة نظرك هذا اليوم، بإمكانك طرح الأفكار بسهولة من دون أن تواجه معارضة أو عقبات.

 

الحوت

تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلّب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقوّمات النجاح. (السومرية) 
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