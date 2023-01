بعدما طلب وجبة نقانق من "ماكدونالدز".. شاهدوا ماذا وجد بداخلها (فيديو)

عن طريق الخطأ، حصل شاب أميركي على مبلغ قدره 5 آلاف دولار، بعد أن طلب وجبة نقانق من مطعم "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة.

وقال الأميركي جوشيا فارغاس إن "هذا ما حدث معه عندما طلب وجبة الطعام من نافذة المطعم، حيث واجه معضلة كبيرة حول ما إذا كان يجب إعادة النقود أم لا".

وأضاف: "ذهبت إلى ماكدونالدز وسلموني سندويش النقانق ماك مافن مع هذه الحقيبة بالخطأ. وعندما فتحتها وإذ بي أرى حزما كثيرة مليئة بالمال".

One sausage McMuffin and… $5,000 cash? Josiah Vargas recorded himself unexpectedly receiving—and then returning—a bag of money he received from an Indiana McDonald’s drive-thru trip.



Vargas posted the entire experience to his TikTok, telling his followers, ‘Do good, people.’ pic.twitter.com/KfAReYZyHB

وتابع في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان هناك بضعة آلاف من الدولارات في الحقيبة.. هذا مبلغ كبير، لكني تساءلت لماذا يفعلون هكذا، ويهل جب علي أن أعيد المبلغ لأني شخص جيد".

وقبل أن يدخل المطعم، تساءل فارغاس: "لماذا تفعلون هذا بي يا أصدقائي.. هل تعرفون مدى حاجتي لهذا المال.. لماذا تضعوني في هذا الموقف".

وأوضحت صحيفة "ميترو" أن فارغاس أعاد الحقيبة مع مبلغ المال، وسأل موظفي المطعم، قائلا: "هل تقومون بغسيل أموال هنا."

وأشارت الصحيفة التي لم تذكر مكان المطعم، إلى أن إحدى الموظفات لم تستطع تصديق عينيها وبدت مرتاحة وسعيدة للغاية وصرخت "يا إلهي، أريد أن أحضنك".

وذكرت أنه عندما عاد فارغاس إلى سيارته، قال: "لقد كانوا جميعا يحتضنونني ويشكرونني ويبكون.. حصلت على وجبات ماكدونالدز مجانا لمدة شهر لأني أعدت المال.. ليس هذا فحسب، لأني عندما ابتعدت بسيارتي اتصلوا بي وأعطوني 200 دولار.. لهذا أقول: "افعلوا الخير أيها الناس.. أرجعوا 5 آلاف دولار واحصلوا على 200 دولار ووجبات طعام مجانية لمدة شهر.. اعتقد أنها صفقة رائعة." (روسيا اليوم)