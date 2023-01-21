حاول سرقة رادار فلم يفلح.. هذا ما فعله

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات حادث سرقة رادار مروري مثبت على طريق رئيسي في القليوبية شمال البلاد.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقّت بلاغا بتعرض رادار على الطريق الدائري بمحافظة القليوبية للكسر والإتلاف.

وبعد التحري، تبين أن لصاً حاول سرقته، وبعدما فشلت محاولته قام بكسره وإتلافه.

صاحب سوابق

بدورها، أفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي، بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية رصدت قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مروري مثبت على جانب الطريق الدائري بدائرة مركز شرطة قليوب أثناء محاولة سرقته.

وذكرت أنه وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، استطاعت تحديد مرتكب الواقعة.

4 أيام على ذمة التحقيق

وتبين أنه من أصحاب السوابق، حيث سبق اتهامه في قضايا جنائية.

إلى ذلك، اعترف اللص بارتكاب الواقعة، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. (العربية)