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فنون ومشاهير

أشهر عملية احتيال في تاريخ السعودية في فيلم.. ممثلة تكشف الكواليس

Lebanon 24
21-01-2023 | 06:16
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أكبر عملية احتيال تشهدها المملكة العربية السعودية، تشارك فيها الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي، من خلال أحداث فيلم "الهامور".



وتحدثت البنوي في حوارها مع "العربية.نت" عن الفيلم وعن علاقتها بجدة من خلال كتابها الجديد الذي صدر مؤخرا بعنوان "القصة الأخرى" وقصة إصداره ما بين القاهرة وجدة.
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وكشفت ان أحداث الفيلم تدور في إطار من الدراما والكوميديا السوداء حول قصة حقيقية عن "هامور سوا"، وهي أشهر عملية احتيال في تاريخ السعودية بالفعل، والتي وقعت في بداية الألفية الثانية، عندما قام أحد رجال الأعمال بتشكيل شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح خيالية وهمية، ليصل عدد ضحاياهم إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ قيمتها مليار و400 مليون ريال سعودي.


وقد بدأ عرضه في دور العرض بالسعودية، وهو من إخراج عبد الإله القرشي، وكتابة هاني كعدور وعمر باهبري، ويشاركني في بطولته فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن وحسام الحارثي.


وعن كتابها الأول "القصة الأخرى"، اشارت البنوي الى ان "الفكرة جاءت عام 2015 من شوارع مدينة جدة بجمع قصص من الجمهور عن قضايا تشغل تفكيرهم، وكانت جدة في ذلك الوقت مختلفة تماماً عن جدة الحالية التي نراها تستضيف فعاليات عالمية، منها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فلم يكن هناك انفتاح مثلما نشاهد الآن، فكانت فكرة جمع القصص صعبة، وكان الجمهور يشارك فيها باستحياء وتخوف، مما جعلني أزور مقاهي ومهرجانات وبازارات وشوارع لا أعرفها لكي أقابل أبطالها".

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