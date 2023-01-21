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كلمات أغنية شهيرة محور امتحان في دولة عربية... كيف علّقت الجامعة؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 09:55
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لم يكن ليتوقّع مغني الراب "ويجز" أن تكون أغنيته "البخت" أساساً لسؤال في امتحان مادة الترجمة بكلية "ألسن" بجامعة عين شمس في مصر. فقد أثار السؤال جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول ناشطون، صورة من ورقة الامتحان تضمنت فعلاً كلمات الأغنية الشهيرة.
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وعبّر نشطاء عن استيائهم من استعانة أستاذ المادة بكلمات أغنية في امتحان طالباً ترجمتها.


وأمام هذا الجدل، أصدرت كلية "ألسن عين شمس"، بيانا توضيحا أعلنت فيه أن الشعر الغنائي بقلم ويجز الذي ورد في امتحان الدراسات اللغوية للفرقة الرابعة يناير 2023، يتسق مع الامتحان عامةً.

وأكدت أن هذا الجزء خاصةً ينسجم مع طبيعة المادة العلمية، وذلك لعدة أسباب.


كما أشارت إلى أن مادة الدراسات الأسلوبية هي مادة لغويات، تهدف لتطبيق نظريات لغوية على نصوص إنجليزية وعربية متنوعة وهو ما ذكر فى توصيف المادة، وفق البيان.


ولفتت إلى أن أستاذ المادة يعتمد على تعريض طلاب الفرقة الرابعة لمختلف أنواع النصوص باللغتين السالف ذكرهما، بالفصحى والعامية، بلهجات متعددة بهدف التدريب على تحليل اللغة أياً كانت مدى صعوبتها أو غرابتها.


كذلك، أكدت أن اختيار النصوص العربية داخل الامتحان كان مبنياً على أساس التنوع ما بين الشعر الغنائي والعامية المصرية التي تقترب من الذوق العام للطلاب والتى تعتبر قريبة من سنهم.


وأوضحت أيضاً أنه عادة ما يشعر الطلاب بالعجز أمام النصوص المختلفة اعتقاداً منهم بأنها غير قابلة للتحليل، ولذلك كان يجب كسر حاجز الخوف أمام الطلاب بتدريبهم على مختلف النصوص الجديدة، موضحة أن الامتحان لم يتضمن في أجزاء العامية المصرية أي كلمات لا تليق بل بالعكس كلها كلمات عادية محترمة تستخدم في الحياة اليومية.
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